"Estamos preparados para pôr os `caterpillars` a trabalhar" em abril

"Estamos preparados para pôr os `caterpillars` a trabalhar já no mês de abril", afirmou o `chairman` da Ana, que participava no `webinar` "Haverá retoma sem transporte aéreo?", promovido pelo Jornal Económico e pela consultora BDC.

O responsável da gestora de aeroportos sublinhou a inteira disponibilidade da ANA para arrancar com a obra na infraestrutura aeroportuária do Montijo, que considerou importante para evitar os constrangimentos sentidos em 2019, com o aumento do fluxo de passageiros nos aeroportos nacionais e a incapacidade ao nível de infraestruturas aeroportuárias para suprir as necessidades.

"Sabemos que há obstáculos colocados por algumas câmaras municipais por razões políticas", apontou José Luís Arnaut, frisando a necessidade de se rever a lei que permite que um único município ponha em causa obras "de interesse nacional".

"Só voltaremos a ter retoma económica, primeiro, se tivermos a retoma do turismo e, para haver retoma do turismo, tem de haver transportes aéreos e, para haver transportes aéreos, tem de haver infraestruturas aeroportuárias", realçou.

José Luís Arnaut criticou, ainda, a aplicação de uma taxa de carbono "que implica um aumento de 20% [no preço do bilhete de avião] a cada passageiro".

"Querem matar o turismo?", questionou, apelando para que "haja responsabilidade" por parte do Governo. "Não é só moratórias, não é só bazucas, é preciso haver responsabilidade", concluiu.

O ministro das Infraestruturas disse esta semana que o Governo está a ponderar os moldes em que vai responder à avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto do Montijo, aprovada pelo parlamento e espera ter novidades "a breve prazo".

"Há um trabalho de ponderação que estamos aqui a fazer relativamente aos moldes como vamos responder ao que o parlamento aprovou [avaliação ambiental estratégica do aeroporto do Montijo]", disse Pedro Nuno Santos, que falava numa audição regimental da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República.

"Esse é um trabalho que a breve prazo espero ter novidades mais concretas para dar", acrescentou, depois de questionado pela deputada do Bloco de Esquerda (BE) Joana Mortágua, sobre se o Governo vai fazer essa avaliação ambiental estratégica para construir o novo aeroporto e se vai ou não considerar Alcochete como outra possível localização, uma vez que a avaliação ambiental estratégica prevê a comparação de mais do que uma localização.

O Governo terá de proceder, no próximo ano, a uma Avaliação Ambiental Estratégica para o novo aeroporto de Lisboa, segundo duas propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) aprovadas em 24 de novembro através de `coligações negativas`.

Em causa está uma proposta do PAN e outra do PEV aprovadas na Comissão de Orçamento e Finanças, com os votos favoráveis de todos os partidos à exceção do PS, que votou contra.

O ministro já tinha admitido uma avaliação ambiental estratégica, numa audição no parlamento a propósito do Orçamento do Estado, defendendo que a pandemia e a crise que está a causar dão "algum tempo para ponderar a avaliação ambiental estratégica".

Várias associações ambientalistas defendiam a realização daquele tipo de avaliação ao projeto do novo aeroporto do Montijo, mas o Governo pretendia avançar com a sua concretização, tendo até o primeiro-ministro, António Costa, afirmado que não há um "plano B" para o Montijo.