"Estamos próximos de uma economia de guerra", diz Nicolau Santos

A quebra de 26% nas cotações do petróleo, a queda das principais bolsas para níveis do início do século, os cancelamentos de milhares de voos e de reservas nos hotéis, de tudo um pouco se respira "pânico" na economia mundial.







O dia foi de pânico nos mercados. As principais bolsas europeias registaram perdas muito significativas: 7% em Londres e em Frankfurt; 8% em Paris; 11% em Milão e quase 9 % em Portugal, ou seja, um dos piores resultados dos últimos anos.





Em Portugal, o setor do turismo tem sido o mais afetado, exemplo disso é a decisão da TAP em cancelar mais 2500 voos - 3500 no total - nos "próximos meses" para enfrentar as "quebras nas reservas" causadas pelo novo vírus.





Já esta tarde surgiu a informação de que a epidemia do Covid-19 pode fazer com que a economia mundial perca entre um e dois biliões de euros e cresça apenas 2,0%, segundo uma agência das Nações Unidas.



A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) emitiu hoje um comunicado em que diz que o novo coronavírus deverá provocar recessão em vários países e regiões, incluindo na União Europeia, e desacelerar o crescimento da economia mundial para níveis históricos, abaixo dos 2,5%, considerados o limiar da recessão.