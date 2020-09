"Estamos todos a ser roubados", denuncia Painel da ONU para a Finança Internacional

", reagiu Dalia Grybauskaitė, ex-Presidente da Lituânia e co-responsável do Painel FACTI [Financial Accountability,Transparency&Integrity] das Nações Unidas.





"Estamos todos a ser roubados, especialmente os mais pobres", acrescentou. Estabelecido pelo 74.º presidente da Assembleia Geral da ONU e pelo 75º presidente do Conselho Económico e Social, o Painel FACTI é constituído por antigos chefes de Estado, governadores de bancos centrais, líderes da sociedade civil e académicos.

relatório do Painel expõe uma realidade que a pandemia veio agravar.afirma. E dá exemplos., que poderiam ser canalizados para apoios aos mais fracos mas que acabam desviados pelas empresas através de transferências de lucros, refere o relatório.Outrospara escapar aos impostos - incluindo dez por cento do PIB mundial.

E todos os anos são "lavados" mais de 1,6 biliões de dólares.

Efeito pandemia

As fragilidades do sistema de controlo ficaram a nu com a pandemia de Covid-19, dizem os relatores.







Esta agravou também o desvio de verbas, referiu ainda o ex-primeiro-ministro do Niger, Ibrahim Mayaki, o outro co-responsável do Painel FACTI, quando os Governos simplificaram as regras da atribuição de subsídios e de auxílio aos mais afetados economicamente pelos confinamentos.



"As nossas fraquezas no combate à corrupção e ao crime financeiro ficaram ainda mais evidentes com a Covid-19", afirmou. "Os recursos para conter o alastrar do vírus e para manter as pessoas vivas e com comida na mesa, foram perdidos para a corrupção e o abuso".



A missão deste Painel das Nações Unidas escreve-se no nome: Responsabilização Financeira, Transparência e Integridade. Para concretizar a Agenda para o Desenvolvimento 2030.

O desvio de fundos contribui em grande medida para a diminuição dos investimentos em projetos de desenvolvimento sustentável e na resposta dos serviços públicos, referiu por seu lado o presidente da Assembleia Geral da ONU, Volkan Bozkir, na apresentação do relatório., o que faz sofrer sobretudo as populações mais pobres e vulneráveis, as mulheres e as crianças, acrescentou Bozkir."Estas questões são um enorme desafio, sobretudo quando levamos em conta os nossos esforços para recuperar da Covid-19 e o nosso horizonte de dez anos para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", ou ODS, frisou o presidente da Assembleia Geral."A pandemia expôs ainda mais e sublinhou os desafios sistémicos, tais como os referidos no relatório, que atrasam ou impossibilitam a nossa capacidade de concretização", denunciou.

Começar já a debater o problema

O relatório apela a uma resposta mais abrangente e coerente através da cooperação fiscal, incluindo impostos à economia digital, e cooperação mais equilibrada quanto à resolução de disputas.







Bozkir pediu maiores esforços coletivos de forma a conseguir a responsabilização financeira, a transparência e a integridade, "críticas para acelerar e financiar os ODS". "Temos de começar este diálogo agora", frisou Bozkir, referindo que as conclusões do painel irão contribuir para a sessão especial sobre corrupção da Assembleia Geral da ONU, marcada para 2021.

Os fluxos financeiros ilícitos são um "exemplo evidente" dos desafios globais, que requerem soluções multilaterais, acrescentou Bozkir.

irá trazer enormes benefícios aos nossos esforços para levar a bom porto do ODS - que se tornaram ainda mais urgentes à sombra da Covid-19", concluiu.

Também Munir Akram, presidente do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, UNECOSOC, referiu que o financiamento adequado é a "chave" para responder aos três desafios que a humanidade enfrenta atualmente, a pandemia de Covid-19, a concretização da Agenda 2030 e as alterações climáticas.



Responsabilização, Transparência e Integridade