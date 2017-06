Estará a produção mundial de café em risco?

RTP 20 Jun, 2017, 12:05 / atualizado em 20 Jun, 2017, 12:21 | Economia

Os maiores produtores de café mundiais estão a sentir cada vez mais dificuldades para manter a produção a bom ritmo devido às mudanças climatéricas. Países como a Etiópia, Brasil e Vietname sentem cada mais a força da natureza que afeta a produção de café.



De acordo com especialistas do London Kew Gardens o próximo século será vital para o desfecho da produção de café mundial. Com as temperaturas mais altas é de esperar que o sabor do café mude e que os preços sejam cada vez mais altos devido à procura.



“Na Etiópia e resto do mundo, se não fizermos nada, vai haver menos café, vai ter um sabor pior e vai custar mais”, revelou Aaron Davis, especialista no estudo de café no London Kew Gardens.



A organização internacional do café acredita que a procura pelo produto vai, novamente, ultrapassar a produção de café mundial, o que já acontece há três anos consecutivos. Apesar disse há esperança que o ano seja de boa colheita já que o tempo no Brasil e Vietname deu tréguas.



Com os problemas de produção resolvidos a curto prazo é agora a longo termo que as instituições oficiais estão preocupadas. De acordo com o Instituto de Pesquisa do Café do mundo a produção deste bem está em risco devido às mudanças climáticas, doenças, pestes e pressão dos solos.





Foto: Reuters



Produtores mundiais severamente afetados



Na Etiópia já há queixas dos produtores de café que afirmam que a produção pode cair mais de 60 por cento nos próximos tempos devido à subida das temperaturas, que se pensa que vão subir três graus até ao fim do século.



Preocupações partilhadas pelo Brasil, o maior produtor mundial de café. De acordo com as Nações Unidas, a subida de três graus e os níveis de chuva reduzidos fazem com os dois maiores estados brasileiros produtores de café (Minas Gerais e São Paulo) tenham quebras na produção na ordem dos 70 a 75 por cento.



A região que mais café produz no Brasil é também aquela que mais sofreu um com uma grande seca que afeta a zona desde 2014, situação que levou o governo brasileiro a contemplar, pela primeira vez, a importação de café. Ideia que ficou pelo caminho pela cerrada oposição dos produtores de café.



Apesar dos problemas a longo prazo, cientistas ressalvam que quanto mais rápido se tomarem ações para travar este problema, mais rápido o problema pode ser evitado. A solução passa, em parte, por novas áreas de produção aliadas a práticas sustentáveis da conservação da floresta.