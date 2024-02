Estimativa de crescimento para Espanha em 2024 mantém-se nos 1,7%

Nas previsões divulgadas hoje por Bruxelas, segundo dados ainda não definitivos, o Produto Interno Bruto (PIB) espanhol aumentou 2,5% no ano passado, com o impulso chave do consumo privado e, "em menor medida", do investimento.

Para este ano, a previsão da Comissão Europeia (CE) é que o crescimento seja mais moderado e fique nos 1,7%, mantendo a mesma estimativa anterior (divulgada em novembro de 2023).

Bruxelas justifica que, do ponto de vista externo, é expectável um abrandamento "do ímpeto" do turismo, ao mesmo tempo que a economia de Espanha continuará a ter o impacto de uma situação "ainda débil" dos principais parceiros comerciais do país, o que limitará "o dinamismo das exportações".

"No plano interno, o impacto diferido das subidas das taxas de juro deverá pesar sobre a procura interna, especialmente à luz dos rácios da dívida interna e externa em relação ao PIB, ainda elevados, embora em diminuição", acrescenta a CE, nos documentos divulgados hoje.

Ainda assim, segundo a CE, será no consumo e no investimento que se baseará o crescimento da economia espanhola este ano.

A previsão de Bruxelas é que o consumo privado resulte de "novos ganhos de rendimento real" e da "utilização parcial do ainda elevado nível de poupança" das famílias espanholas.

Para 2025, a previsão da CE é que a economia espanhola cresça 2%, com um aumento do investimento e da procura externa.

Quanto à inflação, que em 2023 foi em média 3,4% em Espanha, deverá moderar-se para os 3,2% este ano e para os 2,1% em 2025, segundo as previsões europeias (semelhantes às anteriores).

Nas previsões intercalares de inverno, hoje divulgadas, a Comissão Europeia reduz as perspetivas de crescimento para este ano na zona euro (conjunto e países que têm a moeda única), estimando que o PIB avance 0,8% e 0,9% no conjunto da União Europeia (UE), o que compara com as anteriores projeções de, respetivamente, 1,2% e 1,3%, publicadas em novembro passado.

Em 2025, Bruxelas estima que o PIB cresça 1,5% na zona euro e 1,7% na UE, o que compara com anteriores previsões de 1,6% e 1,7%, respetivamente.

Quanto a Portugal, a Comissão Europeia prevê que o PIB cresça 1,2% em 2024 e 1,8% em 2025.