Estimativa do INE. Economia portuguesa cresceu 2,1% em 2018

Carlos Santos Neves - RTP14 Fev, 2019, 09:41 / atualizado em 14 Fev, 2019, 10:53 | Economia

Este desempenho, lê-se no destaque do INE, “resultou do contributo mais negativo da procura externa líquida, verificando-se uma desaceleração das Exportações de Bens e Serviços mais acentuada que a das Importações de Bens e Serviços”.



Outro fator foi o “contributo positivo menos intenso da procura interna, refletindo o crescimento menos acentuado do Investimento”.A expansão da economia em 2018 fica também abaixo do comportamento do ano anterior, quando se registou uma subida de 2,8 por cento.



No quarto trimestre de 2018, em termos homólogos, o PIB aumentou em volume 1,7 por cento, contra os 2,1 dos três meses anteriores.



A procura externa líquida teve “um contributo para a variação homóloga do PIB mais negativo que o observado no trimestre anterior, refletindo uma diminuição em volume das exportações de bens”.



“Em sentido contrário, o contributo positivo da procura interna aumentou, em resultado da aceleração do Investimento e do consumo privado”, acrescenta o Instituto.



Do terceiro para o quarto trimestre de 2018, a economia cresceu 0,4 por cento. Neste caso, “o contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi menos negativo”. Por outro lado, “o contributo positivo da procura interna” manteve-se positivo, “mas inferior ao observado no terceiro trimestre”.



A estimativa rápida do INE iguala a previsão da Comissão Europeia para o crescimento da economia portuguesa no conjunto de 2018. Já a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e o Fundo Monetário Internacional preveem uma progressão de 2,2 por cento.



O Instituto Nacional de Estatística vai divulgar a 28 de fevereiro os resultados correntes das Contas Nacionais Trimestrais do quarto trimestre do ano passado.