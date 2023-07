Estimativa rápida do INE. Economia cresce 2,3% no segundo trimestre

Nesta estimativa a 30 dias das Contas Nacionais Trimestrais, o INE indica que "o Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de 2,3 por cento no segundo trimestre de 2023 (2,5 por cento no trimestre anterior)".

"O contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi inferior ao do trimestre anterior, observando-se uma desaceleração das exportações de bens e serviços em volume mais acentuada que a das importações de bens e serviços", lê-se no destaque do Instituto Nacional de Estatística.



"No segundo trimestre, o deflator das importações foi negativo em termos homólogos, reduzindo-se significativamente face ao observado no trimestre anterior, determinando um aumento dos ganhos dos termos de troca apesar do abrandamento do deflator das exportações", prossegue o texto."Por sua vez, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou, em comparação com o observado no trimestre precedente, verificando-se uma redução menos pronunciada do investimento, tendo o consumo privado registado um ligeiro abrandamento".



Face ao primeiro trimestre deste ano, a taxa de variação do PIB, de abril a junho, foi igualmete nula.



"O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi negativo, após ter sido positivo no primeiro trimestre, em consequência do comportamento das exportações, compensando o aumento do contributo da procura interna que refletiu a aceleração do consumo privado", observa o INE.