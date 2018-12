Estivadores alemães recusam descarregar navio em apoio à greve de Setúbal

Em entrevista ao Público e à Renascença, Ana Paula Vitorino sublinha que as rotas que costumam utilizar este porto vão sofrer uma redução de 70% por causa deste protesto que começou há um mês.



O acordo com os estivadores em greve desde 5 de Novembro é essencial e urgente. A não acontecer, Ana Paula Vitorino diz que o Porto de Setúbal deixará de ser viável.



Daí ser preciso trabalhar fortemente para alcançar um acordo entre as partes e tentar por fim à greve que já dura há um mês. A ministra do Mar diz que as negociações vão ser retomadas na próxima semana.



O sindicato já disse ao longo do mês de Novembro que quer negociar.



A posição solidária dos estivadores alemães, através do sindicato internacional dos estivadores, atrasou o desembarque no porto de Emden dos 2000 automóveis. produção da Autoeuropa.