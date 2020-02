Estivadores do Porto de Lisboa entram em greve

Os estivadores do Porto de Lisboa iniciam esta quarta-feira uma greve de três semanas. O protesto começa hoje e termina no dia 9 de Março. Os trabalhadores estão em protesto contra os salários em atraso e incumprimento dos acordos celebrados por parte da Associação de Empresas de Trabalho Portuário de Lisboa.