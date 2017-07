Estou a lutar pela honra de ser quem era, diz Ricardo Salgado

Sandra Salvado - RTP 13 Jul, 2017, 13:28 | Economia

O antigo líder do BES continua a rejeitar responsabilidades pelo facto do banco ter sido alvo de uma medida de resolução no Verão de 2014.



A família de Ricardo Salgado detinha cerca de 20 por cento do banco até que a instituição foi alvo de uma medida de resolução.



Numa resposta enviada por email à agência Bloomberg, o ex-líder executivo do BES conta que ocupa o tempo com a preparação da sua defesa judicial, a escrever as suas memórias, a ler e a conviver com a sua família.

"Pedir desculpa teria sido mais fácil"

“Pedir desculpa teria sido a fórmula mais fácil de me libertar publicamente da responsabilidade. Acho que tenho a responsabilidade de lutar para que a verdade seja reposta”, disse Salgado.



Recorde-se que centenas de pequenos investidores perderam as suas poupanças depois de terem sido encorajados a investir em instrumentos de dívida do grupo BES.



Ricardo Salgado considera que não tem de pedir desculpa. Uma opinião que não é partilhada por Ricardo Ângelo, que lidera a Associação "Os Indignados e Enganados do Papel Comercial”.



"Todos eles deviam pedir desculpa. Os clientes foram enganados (…) A principal responsabilidade é de Ricardo Salgado e, em segundo, a resolução foi mal gerida e sofremos com isso. Nunca deveria ter acontecido", acrescentou o mesmo responsável.



A 3 de Agosto que 2014, o Banco de Portugal aprovou a resolução do BES, com a transferência de grande parte da operação para o então criado Novo Banco.



Quase três anos depois, a Comissão Europeia aprova a operação de venda do Novo Banco à Lone Star à luz das regras comunitárias de concentrações, mas o processo necessita ainda de um consentimento separado, a nível das regras de ajudas de Estado, pelo que só deverá estar concluído no último trimestre do ano.

História com "objetivo de me atacarem"

A Comissão Europeia lembrou que "é necessária uma decisão sobre ajudas estatais em linha com as regras" comunitárias nessa matéria, mas também com as decisões de 2014 e 2015 a autorizar a resolução do Banco Espírito Santo", no contexto da qual Portugal se comprometeu a vender o "banco ponte" Novo Banco.



O contrato para a venda do Novo Banco à Lone Star foi assinado a 31 de março deste ano, prevendo a alienação de 75 por cento da instituição bancária, mantendo o Fundo de Resolução 25 por cento do capital.



“Hoje não tenho dúvidas que a história que diz que eu dominei tudo foi criada com o objetivo de me atacarem”, concluiu o antigo líder do BES.