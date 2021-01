Estradas na Serra na Estrela foram reabertas hoje

Segundo a fonte, a circulação rodoviária foi totalmente restabelecida às 09:00, pelo que também já se pode circular nos troços Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Torre/Lagoa Comprida.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje "chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada no Norte e Centro. Vento forte com rajadas", bem como "possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao início da manhã e a partir do final da tarde".