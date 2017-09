Estratégia orçamental é "indesejável e excessiva" diz deputado socialista

Foto: Rafael Marchante - Reuters

"Nós achamos que é preciso revisitar os valores que estavam no programa de estabilidade que o Governo apresentou em Abril", afirma.



Paulo Trigo Pereira é deputado do PS e foi um dos autores do estudo que esteve na base do programa económico do PS em 2015.



Agora, juntamente com Ricardo Cabral (professor na Universidade da Madeira), Luís Teles Morais e Joana Andrade Vicente (ambos investigadores do IPP), estudou o Programa de Estabilidade 2017-2021 (PE), apresentado em abril, tendo em conta os dados mais recentes, que apontam para um crescimento económico superior ao previsto e o cumprimento da meta do défice.



O estudo concluiu que a estratégia orçamental, definida pelo Governo para os próximos anos é "indesejável e excessiva" e deve ser alterada.



Por exemplo, é preciso reforçar a despesa "na área da Saúde, é preciso reforçar os consumos intermédios", para "melhorar a qualidade de vida dos portugueses", já que "é a saúde dos portugueses que está em causa".



"O nosso cenário-base facilita o diálogo com os partidos à esquerda", reconheceu o deputado socialista.



"É um estudo técnico que deve fundamentar a negociação política" afirma ainda Paulo Trigo Pereira.