Estrutura de missão e IAPMEI assinam contratos de 650 ME para transição digital

Em comunicado, o Ministério da Economia e da Transição Digital indicou que "foram assinados os contratos de financiamento da componente "Empresas 4.0" do Plano de Recuperação e Resiliência [PRR], que permitem a mais de 60 mil empresas acederem à componente C16" deste plano.

Assim, estes contratos "preveem um investimento de 650 milhões de euros até 2025 no apoio à transição digital e englobam 13 medidas integradas em três grupos de investimento", para a capacitação, transição e reforço da digitalização das empresas.

Segundo a tutela, "entre as principais medidas da componente C16 estão o projeto Emprego Mais Digital 2025, que financiará a capacitação em competências digitais de 200 mil trabalhadores; a criação de 25 aceleradoras de comércio digital, que apoiarão cerca de 30 mil Micro, Pequenas e Médias Empresas; um investimento de 115 milhões de euros no setor do empreendedorismo e a criação de 30 `Test Beds` [plataformas de testes]".

Paralelamente, está prevista "a criação de 16 Polos de Inovação Digital, que serão apresentados publicamente no próximo dia 30, em Matosinhos, enquanto até ao final do ano serão lançados os primeiros concursos destinados à transição digital no setor do comércio", salientou o Governo.

A tutela recordou que a "componente "Empresas 4.0" é gerida por um comité coordenado pelo IAPMEI e pela Portugal Digital e integra um total de 13 entidades públicas, responsáveis pela conceção, gestão e implementação das medidas".

A estrutura de missão Recuperar Portugal é a entidade responsável pela coordenação técnica e pela coordenação de gestão da execução do PRR.