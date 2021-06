Estudantes da Universidade de Coimbra criam lancheira ecológica à base de cortiça

A lancheira ecológica, denominada "The Cork Food Box", é produzida com cortiça e um bioplástico, em colaboração com a Amorim Cork Composites, empresa do grupo Amorim, líder mundial na indústria da cortiça, refere a UC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O comunicado acrescenta que o projeto arrancou no início de 2020, na sequência de um desafio lançado aos estudantes por João d`Orey, professor convidado da unidade curricular de Gestão e Empreendedorismo do Mestrado Integrado em Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

A ideia, conta João d`Orey, citado na nota, era a de que os alunos fossem capazes de criar "um modelo de negócio sustentável centrado na economia circular".

"Mais concretamente, que desenvolvessem um produto inovador que permitisse reduzir a utilização de plásticos, descartáveis e não descartáveis, e outros materiais de uso único, que fosse durável e que simultaneamente tivesse um impacto positivo ao longo do seu ciclo de vida".

A equipa formada por sete estudantes - Alexandre Jorge, Ana Silva, Cindi Costa, Francisco Brandão, Margarida Oliveira, Raquel Caracitas e Rodrigo Moreira -- acabou por se inspirar em "práticas sustentáveis" utilizadas no passado por trabalhadores agrícolas da região do Alentejo, os quais "levavam para o campo um recipiente de cortiça para alimentos, chamado Tarro", explicam os alunos, igualmente citados no comunicado.

"Fazia todo o sentido, já que é um produto 100% natural e endógeno de Portugal, que é o maior produtor mundial de cortiça", acrescentam os estudantes, notando que "os compósitos de polímero de cortiça podem ser personalizados e moldados de acordo com as necessidades do cliente, são leves e de extraordinária resistência".

A lancheira ecológica inclui um conjunto de recipientes "de diferentes dimensões para transporte e consumo de alimentos, bebidas e café", sendo, por isso, "um conceito polivalente", que a torna adequada ao "uso diário, serviços de `take-away` e eventos", assinalam os estudantes.

Segundo a equipa, o projeto possui um "aspeto diferenciador" já que, no final do seu ciclo de vida, os recipientes podem ser entregues "e reutilizados como matéria-prima na produção de pavimento flutuante, reduzindo assim o impacto ambiental do próprio negócio".

O docente João d`Orey acredita, por seu turno, que a lancheira ecológica poderá estar no circuito comercial dentro de um ano, embora o projeto -- que já possui modelo de negócio estruturado e alguns protótipos - ainda tenha algumas fases para cumprir.

"Temos de garantir que o produto obedece a determinadas características técnicas, como, por exemplo, estar apto para ser lavado na máquina de lavar loiça, para ir ao micro-ondas para aquecer a comida que transporta, e obter a certificação para o uso alimentar, cujo processo já está em marcha, ou seja, estamos na fase de configuração final do produto", refere.

Para tal, será criada uma `startup` na Universidade de Coimbra, de modo a serem estabelecidas parcerias "a vários níveis", as quais, no início, irão "centrar-se na produção do produto e na grande distribuição", sublinha o comunicado.

"Em seguida, numa segunda fase, os autores do projeto pretendem firmar consórcios com restaurantes e organizações de grandes eventos, como, por exemplo, festivais e festas estudantis, como a Queima das Fitas", acrescenta.

A lancheira "The Cork Food Box" é um dos 12 projetos que vai disputar, em novembro, na Austrália, a final da "Urban Innovation and Entrepreneurship Competition", uma competição de inovação e empreendedorismo.

A equipa de alunos da FCTUC responsável pela lancheira ecológica irá ainda disputar a 7.ª edição da "China International College Students Internet+ Innovation and Entrepreneurship Competition", atualmente "uma das maiores competições internacionais em inovação e empreendedorismo para estudantes universitários", destaca a nota da UC.