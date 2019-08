Estudantes perdem descontos nos transportes se Estado não pagar compensação

Foto: Direitos Reservados

A associação avisa mesmo que se o Estado não honrar os compromissos os estudantes vão deixar de ter descontos nos transportes públicos.



O presidente da ANTROP, Luís Cabaço Martins, promete suspender a venda dos passes para estudantes já a partir do próximo mês.



O Ministério do Ambiente e da Transição Energética, que tutela os transportes, vem garantir que o problema vai ficar resolvido em breve.



A resolução para autorizar esta despesa será aprovada na reunião do Conselho de Ministros, de dia 5 de Setembro.