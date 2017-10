Estudo defende proibição da pesca da sardinha em 2018

Em causa está a redução acentuada da espécie na última década.



No parecer, pode ler-se que: "Deve haver zero capturas em 2018", recomenda a entidade científica consultada pela Comissão Europeia para dar parecer sobre as possibilidades de pesca, com base nos estudos sobre `stocks`.



O Ministério do Mar já reagiu. O Governo promete delimitar áreas de "não pesca" para proteção dos juvenis, aumentar o período de defeso da sardinha e fixar limites de capturas diárias e mensais.