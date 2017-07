Estudo prevê Índia a liderar crescimento global e economia chinesa a abrandar

RTP 10 Jul, 2017, 17:36 / atualizado em 10 Jul, 2017, 17:37 | Economia

A Índia e o Uganda estão no topo da lista de países com maior crescimento económico para 2025, com uma percentagem anual de 7,7 por cento, mas por razões diferentes.



Os investigadores do Centro Internacional de Desenvolvimento da Universidade de Harvard acreditam que a Índia poderá continuar a diversificar as suas exportações, tendo em conta os desenvolvimentos já concretizados. O estudo recorda que as exportações do país já incluem produtos complexos como químicos, carros e alguns produtos eletrónicos.



“As maiores economias petrolíferas estão a atravessar uma queda enorme por dependerem apenas de um recurso natural. A Índia, Indonésia e o Vietnam desenvolveram novas capacidades que permitem uma maior diversidade e produção, e preveem um crescimento mais amplo nos próximos anos”, explica Ricardo Hausmann, diretor do centro de investigação.



No caso do Uganda, o forte crescimento deve-se essencialmente ao aumento da população. Assim sendo, este torna-se o quarto país africano no top 10 das nações com maior crescimento económico.



Ao examinar os dados do comércio global de 2015, os investigadores da Universidade de Harvard descobriram ainda que, pela primeira vez desde a crise financeira de 2009, as exportações dos líderes mundiais caíram.

China abranda mas continua acima da média

A China desceu quatro posições no ranking mundial pela primeira vez desde a crise financeira mundial. Ainda assim, as previsões indicam que o crescimento da economia chinesa vai manter-se acima da média mundial - 4,4 por cento na próxima década.



Os investigadores defendem neste estudo que a diversificação dos produtos produzidos ajuda a perceber as diferentes taxas de crescimento a nível mundial.



Ou seja, os países pobres tendem a produzir poucos bens, semelhantes aos produzidos por outros países. Já os países ricos tendem a produzir muitos bens diferentes, nomeadamente alguns que são produzidos por um número restrito de nações. Os investigadores de Harvard usam estes dados para medir a quantidade de conhecimento que cada economia tem.



De acordo com o investigador Sebastian Bustos, “a complexidade económica não só descreve por que razão os países são ricos ou pobres, como também prevê o crescimento futuro, com uma precisão cinco vezes maior do que a do índice de Competitividade Global do Fórum Económico Mundial”.



As maiores subidas no ranking, de acordo com o Índice de Complexidade Económica, no fim de 2015, foram das Filipinas, que subiu 28 posições para o 32.º lugar, Tailândia, que subiu 11 posições para o 25.º lugar, Lituânia, que subiu nove posições para o 30.º lugar e a Coreia do Sul que subiu oito lugares no ranking para ocupar o 4.º lugar.



Já as maiores descidas foram por parte do Canadá, que desceu nove posições para o 33.º lugar, a Espanha desceu seis lugares para o 29.º lugar e a França desceu seis posições para o 16.º lugar.