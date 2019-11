Estudo recomenda promoção de "pescarias locais sustentáveis" nos Açores

"Melhorar medidas para a pesca que promovam as pescarias locais sustentáveis e eliminem as práticas de pesca destrutivas e insustentáveis, como sejam o uso de palangres de superfície e redes de emalhar, e reduzam os impactos do palangre de fundo nos montes submarinos e nas comunidades bentónicas", lê-se nas recomendações finais do relatório realizado a pedido do Governo dos Açores, hoje apresentado publicamente no concelho de Lagoa, na ilha de São Miguel.

O programa Blue Azores resulta de uma parceria entre o Governo dos Açores, a fundação Oceano Azul e a Waitt Foundation, e visa "contribuir para que os Açores sejam uma economia modelo para uma sociedade azul onde o capital natural é protegido, valorizado e promovido".

O estudo foi realizado após duas expedições científicas, uma em 2016 ao grupo Oriental (que contou com 16 participantes e percorreu cerca de 278 quilómetros) e outra, em 2018, aos grupos Central e Ocidental do arquipélago (que teve 96 participantes e percorreu cerca de 1.203 quilómetros).

Na secção do estudo destinada aos "impactos da pesca", lê-se que os Açores são detentores de uma das maiores áreas do mundo onde o "arrasto é proibido", sendo os palangres (pesca com espinel), as "redes de deriva ilegais" e a "sobrepesca junto à costa" as principais ameaças deste setor à proteção oceânica.

"As atuais áreas totalmente protegidas são muito pequenas e, portanto, a maioria dos ecossistemas são afetados principalmente pela pesca comercial", assinala o documento, destacando que a atividade pesqueira nos Açores não é uniforme, sendo "mais intensa" ao redor das ilhas de São Miguel e Santa Maria, nos bancos submarinos Princesa Alice e Açor.

É referido que o esforço de pesca cobre a "maior parte" das águas da região, sendo "particularmente elevado" entre as 100 e as 200 milhas náuticas da zona económica exclusiva (ZEE) e na própria região exterior à ZEE, onde "quase 40 navios de bandeira espanhola atuam com palangre de superfície".

As capturas de espadartes e tubarões "quase triplicaram" desde os anos 1950, enquanto a captura de peixes bentopelágicos (tanto podem ser encontrados junto ao fundo marinho como próximo da superfície), como o goraz, "diminuiu cinco vezes desde 1950".

"Estes resultados chamam a atenção para a necessidade de implementação urgente de áreas marinhas protegidas de proteção total de grande dimensão, e de medidas de regulamentação de pesca muito mais eficazes em toda a região", indica o estudo.

O relatório conclui que o palangre de superfície é a "arte de pesca predominantemente utilizada por navios de bandeira portuguesa e espanhola" (47%), seguido do salto e vara (34%) e do palangre de fundo (15%).

Além do "aumento significativo das zonas sob proteção total" na ZEE açoriana, o estudo recomenda a promoção e a literacia sobre o oceano "em todo o arquipélago e para a sociedade portuguesa em geral".

"Será necessário dar a conhecer as ameaças que o mar dos Açores enfrenta, bem como a eficácia das soluções para mitigar essas ameaças, com o objetivo de se alcançar o necessário apoio à ação governamental na adoção de medidas de conservação e de pesca sustentável a implementar pelas diferentes entidades, e ao cumprimento das regras por todos os utilizadores do mar", aponta-se.

O estudo surge no seguimento do memorando de entendimento, assinado em fevereiro, entre o Governo Regional e as duas entidades parceiras, que prevê declarar 15% da ZEE dos Açores como "novas reservas marinhas totalmente protegidas"; implementar planos de gestão para as novas reservas marinhas; desenvolver um plano de ordenamento marítimo; fomentar uma gestão sustentável das pescas; e implementar um programa de literacia de proteção dos oceanos junto de escolas e comunidade.