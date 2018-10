Estudo revela que as fortunas de bilionários aumentaram 20% em 2017

RTP26 Out, 2018, 15:44 | Economia

O relatório publicado esta sexta-feira, elaborado pelo banco suíço UBS e a consultora PwC, revela que os bilionários de todo o mundo ganharam mais dinheiro em 2017, aumentando as suas fortunas em 20 por cento. Os valores registados no ano passado representam a maior subida de sempre em termos da riqueza dos bilionários.



O país que registou o maior aparecimento de bilionários foi a China. O documento refere que em 2006 existiam apenas 16 bilionários chineses e que em 2017 existiam 373. Ao comparar com os dados de 2016, regista-se um aumento de mais 55 bilionários.



Josef Stadler, diretor da Ultra High Net Worth da UBS, afirmou no comunicado, face aos dados referentes à China, que “a vasta população da China, a inovação tecnológica e o crescimento da produtividade, combinados com o apoio do governo, oferecem oportunidades sem precedentes para que os indivíduos não construam apenas empresas, mas também para que mudem a vida das pessoas para melhor”.



“Estamos a experienciar uma nova onda de empreendedorismo em todo o mundo, com bilionários na vanguarda da inovação. Eles estão a criar empregos e prosperidade, mas o seu impacto vai para além da economia. Uma nova geração está a aparecer e vê uma oportunidade para enfrentar alguns dos maiores desafios ambientais e sociais enfrentados pela humanidade”, comentou Stadler.



A UBS e a PwC consideram na sua análise a hipótese de uma intensificação da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O relatório conclui que é previsto um crescimento económico reduzido, quer nos Estados Unidos, quer na China, no próximo ano.



Quanto aos dados europeus, o relatório indica um aumento de 19% nas fortunas dos bilionários. A maior concentração de bilionários a nível global está na região das Américas.



O relatório aborda ainda o caso dos bilionários do futuro, os jovens que herdam as fortunas das suas famílias. “Os bilionários mais jovens são os condutores da força por detrás do crescimento da filantropia e do investimento sustentável, pois usam a sua riqueza para criar um impacto social positivo”, refere o comunicado.



O UBS/PwC Billionaires Report 2018 pretende “promover uma compreensão profunda da população bilionária a nível global”.