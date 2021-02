Etiópia diz que só vai reestruturar dívida privada em último caso

"O tratamento da dívida será levado a cabo caso a caso e ao abrigo de um princípio de partilha do fardo", disse um responsável do Ministério das Finanças, em declarações à agência de informação financeira Bloomberg.

A iniciativa de abordar os credores privados no âmbito do Enquadramento Comum para o Tratamento da Dívida para além da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) "não coloca os credores privados no centro do processo, mas sim como uma espécie de último recurso, ou talvez até sem recurso, desde que o tratamento da dívida alcance a sustentabilidade que se pretende", disse o conselheiro Brook Taye.

As declarações das Finanças da Etiópia surgem depois de o país ter anunciado a adesão ao Enquadramento definido pelo G20 e pelo Clube de Paris no final de janeiro, levando a um alerta da Moody`s sobre o impacto da decisão e a uma descida do `rating` por parte da Fitch, de B para CCC, esta semana.

Apesar de o Ministério das Finanças ter dito, já este mês, que pode começar negociações com credores privados, como os detentores de títulos de dívida (`Eurobonds`) ou bancos comerciais, só depois de as conversações com agências públicas e governos estarem concluídas, muitos investidores continuaram a vender a dívida num contexto de incerteza sobre o resultado, o que fez os juros dispararem no mercado secundário para o valor mais alto dos últimos nove meses, segundo a contabilização feita pela Bloomberg.

A Etiópia, como outras nações africanas como o Chade ou a Zâmbia, aderiram ao Enquadramento Comum definido pelo G20 e Clube de Paris em novembro, mas a situação da Etiópia é prejudicada pela instabilidade no norte do país e pela disputa fronteiriça com o Sudão, que está a perturbar os fluxos comerciais na região.

A DSSI é uma iniciativa lançada pelo G20 em abril do ano passado que garantia uma moratória sobre os pagamentos da dívida dos países mais endividados aos países mais desenvolvidos e às instituições financeiras multilaterais, com um prazo inicial até dezembro de 2020, que foi depois prolongado até junho deste ano, com possibilidade de nova extensão por seis meses.

Esta iniciativa apenas sugeria aos países que procurassem um alívio da dívida junto do setor privado, ao passo que o Enquadramento, aprovado pelo G20 em novembro, defende que é forçoso que os credores privados sejam abordados, ainda que não diga explicitamente o que acontece caso não haja acordo entre o devedor e o credor.