Etiqueta energética na UE passa a ter uma escala de "A" até "G"

Foto: Reuters

A medida agora aprovada pelo Parlamento Europeu visa ajudar os consumidores a reduzir o consumo de energia.



O presidente da Associação Ambientalista Zero, Francisco Ferreira, considera que esta medida é positiva, mas lamenta que sejam necessários oito anos para que seja implementada em todos os países na União Europeia.



A Comissão Europeia calcula que a nova medida permita poupar 490 euros por ano a cada consumidor e que as empresas europeias possam vir a beneficiar de 55 mil milhões de euros.



Para a ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável - melhorará a vigilância do mercado e ajudará os consumidores a escolherem produtos mais económicos.



O redimensionamento da etiqueta antiga aplicar-se-á a um total de 15 grupos de produtos, incluindo frigoríficos, máquinas de lavar e televisões. Os decisores estão ainda a discutir novas etiquetas para outros grupos de produtos, como a refrigeração comercial (por exemplo, máquinas de venda automática, refrigeradores de bebidas), torneiras e janelas. Uma etiqueta para computadores, claramente uma prioridade, poderá vir a ser discutida no futuro.