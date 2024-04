EUA anunciam 20 mil milhões de dólares para financiar projetos de energia limpa

As subvenções, no valor de 18,4 mil milhões de euros, foram anunciadas pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) e pela vice-presidente, Kamala Harris.

A iniciativa pretende mobilizar capital privado para apoiar "dezenas de milhares de projetos" ligados à redução da poluição, dos custos energéticos e à promoção de energias limpas.

Estes 20 mil milhões de dólares deverão funcionar para atrair sete dólares de capital privado por cada dólar de financiamento público, especifica um comunicado de imprensa da EPA.

A maior parte do financiamento será proveniente do Fundo de Redução de Gases de Efeito Estufa, criado como parte da Lei de Redução da Inflação, o principal plano de ação climática do presidente Joe Biden, aprovado em 2022.

Os fundos serão distribuídos por oito organizações não-governamentais ou redes de associações que mobilizam empréstimos ou doações para projetos de energia limpa a nível local e cerca de 70% do financiamento deve ser dedicado às comunidades desfavorecidas, vincou a vice-presidente Kamala Harris.

"Quando o presidente Biden e eu fizemos o maior investimento da história da nossa nação no combate à crise climática e para construir uma economia de energia limpa, garantimos que todas as comunidades pudessem participar e beneficiar dele", afirmou.

As organizações que vão receber os fundos "vão ajudar a garantir que as famílias, as pequenas empresas e os líderes de comunidades tenham acesso ao capital de que necessitam para tornar os projetos climáticos e de energia limpa numa realidade nos seus bairros", acrescentou Kamala Harris.

Os projetos financiados vão desde painéis solares num restaurante de Detroit até à instalação de bombas de calor em casas desfavorecidas e incluem ainda a reabilitação de edifícios em comunidades pobres em Appalachia ou o fornecimento de baterias de reserva para habitações de idosos na Florida.