EUA anunciam 22 milhões de dólares de apoio a Cabo Delgado

Em comunicado, sobre a conclusão da visita a Moçambique, de 17 a 21 de março, da secretária adjunta do Gabinete de Operações de Conflitos e Estabilização do Departamento de Estado, Anne A. Witkowsky, aquela embaixada refere que o fornecimento destes fundos, anunciada pela governante, depende ainda da aprovação no congresso.

"Com este investimento, os Estados Unidos terão dedicado quase 100 milhões de dólares (92,4 milhões de euros) em assistência focada em estabilidade para o norte de Moçambique desde 2022. Este financiamento complementa a assistência ao desenvolvimento e humanitária mais ampla fornecida pelos Estados Unidos em todo o país", lê-se no comunicado.

"O progresso de Moçambique rumo a uma paz sustentável é essencial para a prosperidade económica de todos os moçambicanos e para a segurança da região", disse a secretária adjunta Witkowsky, citada no mesmo comunicado.

"Os Estados Unidos estão comprometidos em apoiar os parceiros moçambicanos para avançar num esforço integrado para a paz e estabilidade em Cabo Delgado e nas províncias circundantes -- enfatizando a proteção civil, o acesso à justiça, o desenvolvimento económico inclusivo e a governação transparente e democrática", acrescentou Witkowsky.

Durante a visita a Moçambique, a secretária adjunta reuniu-se com a ministra da Justiça, Helena Kida, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Manuel José Gonçalves, líderes da sociedade civil, jornalistas, representantes do setor privado, organizações não-governamentais e outros parceiros diplomáticos "que trabalham pela paz no norte de Moçambique".

Em abril de 2022, o Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou a seleção de Moçambique como "país prioritário" para a estratégia para prevenir conflitos e promover estabilidade.

Em colaboração com parceiros locais, os Estados Unidos referem que estão a mobilizar apoio diplomático, assistência ao desenvolvimento e envolvimento do setor de segurança "para prevenir a violência, promover a estabilidade e construir resiliência por meio de soluções lideradas localmente em Cabo Delgado e nas províncias vizinhas".

Acrescenta que programas em curso apoiados pelos EUA estão a fornecer formação a funcionários do Governo moçambicano para prestação de serviços, apoio a rádios comunitárias, promoção da coesão social e, entre outros, através da construção da nova escola secundária na cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado.

A província de Cabo Delgado enfrenta há seis anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Depois de uma ligeira acalmia em 2023, estes ataques multiplicaram-se nas últimas semanas, criando cerca de 100 mil deslocados só em fevereiro, além de um rasto de destruição, morte e famílias desencontradas.