EUA concede financiamento superior a 500 ME ao Sri Lanka

O financiamento surge em plena grave crise económica que o país asiático atravessa.

"A DFC anunciou hoje, em Colombo, um empréstimo de 553 milhões de dólares [518 milhões de euros]" que "se vai destinar ao desenvolvimento e construção do Terminal de Contentores Ocidental", declarou em comunicado a embaixadora dos Estados Unidos no Sri Lanka, Julie Chung.

O responsável da DFC, Scott Nathan, afirmou, em conferência de imprensa, que o financiamento "vai criar postos de trabalho para as comunidades locais" e apoiar o crescimento económico do Sri Lanka "numa altura de grande necessidade".

O novo terminal portuário de Colombo será concebido para o armazenamento de contentores em águas profundas, o que aumentará a capacidade de transporte marítimo na região do Indo-Pacífico, acrescentou.

A construção começou há dois anos, impulsionada pela empresa indiana Adani Ports, que detém 51% do terminal e faz parte do Grupo Adani, liderado pelo bilionário indiano Gautam Adani.

O empréstimo destina-se a dar resposta ao número crescente de investimentos de empresas chinesas no Sri Lanka.

A posição geográfica privilegiada do Sri Lanka coloca-o no centro da crescente tensão sobre a expansão chinesa no Indo-Pacífico, um cenário em que a Índia, e sobretudo os Estados Unidos, procuram aliados para reduzir a influência de Pequim.

O investimento norte-americano surge também numa altura em que o Sri Lanka atravessa a pior crise financeira desde a independência do Império Britânico, em 1948, e que o levou a suspender o pagamento da dívida externa há um ano.

O país obteve um resgate de três mil milhões de dólares (2,81 mil milhões de euros) do Fundo Monetário Internacional (FMI) em março.