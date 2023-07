EUA criticam ações "punitivas" da China contra empresas americanas e apelam a "concorrência saudável"

(em atualização), afirmou Yellen, responsável pelas questões económicas do seu país, durante uma reunião com o primeiro-ministro Li Qiang.A secretária do Tesouro dos EUA chegou a Pequim na quinta-feira, para a sua primeira visita desde que assumiu funções em 2021,, que têm vindo a aumentar desde que as forças americanas abateram um balão do Governo chinês sobre os Estados Unidos.Durante o encontro,para o fabrico de semicondutores, como o gálio e o germânio, anunciadas na segunda-feira pelo Ministério do Comércio da China. Salientou a necessidade de novas reformas de mercado na China e apelou a que os "desacordos" não "deteriorem desnecessariamente" as relações entre os dois países., declarou Yellen, que considera que. Estas declarações surgem numa altura em que Washington tem sido pressionada por alguns políticos americanos a reduzir a dependência da segunda maior economia do mundo.

Determinados a lutar contra “práticas económicas injustas” praticadas pela China, os EUA e com o apoio dos seus aliados, convidam Pequim a fazer “uma mudança em direção às reformas de mercado” por considerar que seria do interesse do país, uma vez que impulsionaram “o rápido crescimento da China e (…) a tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza”.





Numa declaração, após a reunião, o Ministério das Finanças da China afirma que Pequim aguarda “medidas concretas” dos Estados Unidos para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento saudável dos laços económicos e comerciais bilaterais.

c/ agências