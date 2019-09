EUA e China. Guerra comercial ameaça Apple

RTP10 Set, 2019, 13:03 | Economia

Se este cenário de tensão se mantiver, até ao final do ano todos os fluxos de exportação e importação de bens entre duas das maiores potências económicas mundiais estarão abrangidos por medidas protecionistas.



Estas medidas, além de limitarem as trocas comerciais de um modo geral, irão também afetar as grandes empresas que dependem dos bens chineses para o fabrico dos próprios produtos. A Apple será uma das principais lesadas.



A vontade do atual Presidente dos EUA é que até ao final do ano ainda se realizem duas fases de aplicação de taxas alfandegárias. A primeira a 1 de outubro, a outra a 15 de dezembro.



Segundo a Reuters, 92% do hardware da Apple é importado da China. Isto significa que caso o plano de novas tarifas de Trump avance, a produtora dos Iphones irá enfrentar um aumento exponencial das despesas.



Contudo, isso não significa que vá haver um aumento do preço final para o consumidor. De acordo com Alberto Cavallo, professor da Universidade de Economia de Harvard, em entrevista à BBC News, o mais provável é que a Apple absorva os custos das taxas, diminuindo o lucro, mas mantendo os preços para o consumidor.



Esta previsão tem como base de análise a decisão arriscada e pioneira que a Apple tomou há dois anos ao aumentar os preços do Iphone ultrapassando a barreira dos 1.000 dólares por smarphone.



Para contornar a situação, a solução de Trump é simples: “America First”. Ou seja, deixar de produzir noutros países e transferir a manufatura para os EUA. Mas será assim tão simples?



Ao passar a produzir nos EUA, é verdade que a Apple e as outras empresas na mesma situação diminuiriam o impacto dos custos das tarifas alfandegárias. Porém esta é uma análise limitada.



Olhando para o panorama geral da situação, verifica-se que a transferência do local de produção iria incluir muitas novas despesas. Desde a construção de novas fábricas, ao treino e formação de novos trabalhadores, os quais, dado o país, exigiriam salários mais elevados. A despesa, a longo prazo, revelar-se-ia significativa.



Assim, no melhor dos casos, dado que a Apple emprega cerca de 3 milhões de pessoas na China, a empresa de Steve Jobs conseguirá negociar com os fornecedores chineses para que estes ofereçam um desconto no produto final, permitindo dessa forma atenuar o valor pago em taxas de importação.