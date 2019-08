EUA e Japão anunciam que chegaram a um acordo comercial de princípio

Lusa25 Ago, 2019, 16:04 | Economia

O acordo permitirá aumentar as exportações agrícolas e de gado, mas também noutros setores, no valor de "milhares de milhões de dólares", afirmou Trump, em declarações à imprensa, após um encontro com o primeiro-ministro japonês, à margem da cimeira do grupo dos países mais industrializados (G7), que decorre em Biarritz, França.

"Chegámos a um consenso [após] intensas negociações", confirmou Abe, precisando que falta ainda "um pouco de trabalho" para afinar alguns detalhes no texto final.

Ambos os dirigentes esperam que o acordo seja assinado durante a Assembleia-geral das Nações Unidas, que se realizará em Nova Iorque, em setembro.