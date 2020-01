EUA. Grande empresa vai deixar de contratar fumadores

Com o objetivo de se tornar numa empresa com hábitos saudáveis, a companhia garante que “esta nova política é um passo responsável na criação de uma política de saúde e bem-estar, com o objetivo de ajudar os trabalhadores a entrarem numa jornada saudável”, uma vez que “os produtos que têm nicotina são viciantes e provocam sérios riscos para a saúde”.







As pessoas que pretendam candidatar-se a qualquer tipo de trabalho na empresa deverão consentir na realização de um teste, onde irão submeter-se a um teste de nicotina.





A política irá ser aplicada em 21 Estados, onde a lei permite a não contratação de funcionários fumadores, entre eles, Alabama, Alasca, Flórida, Geórgia, Washington, Michigan e Texas.







A U-Haul tem cerca de 30.000 funcionários nos EUA e Canadá. A nova política não irá afetar os funcionários que já trabalham na empresa.

“Se nós tomarmos conta dos nossos funcionários eles vão tomar conta dos nossos clientes”, afirma a chefe de gabinete da U-Haul, Jessica Lopez.







A empresa irá fornecer aos seus funcionários benefícios e recursos para que estes se tornem “a melhor versão de si mesmos”, através do programa “Tu Importas”, um programa desenvolvido para ajudar os membros da empresa nas áreas da saúde física e mental, nutrição e condições físicas.







O programa da empresa inclui a assistência na extinção da utilização de nicotina para os atuais funcionários; reembolsos de gastos em ginásios e personal trainers e planos de nutricionistas; feiras de saúde; refeições saudáveis; um portal de saúde online; e um dia ativo, onde irão existir eventos de fitness em grupo.







A nova política da empresa entra em vigor a partir do dia 1 de fevereiro.