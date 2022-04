EUA. Grande recessão à espreita, alerta Deutsche Bank

, escreveram os economistas do Deutsche Bank, um dos maiores bancos internacionais, num relatório enviado aos clientes na terça-feira.Segundo o banco, a inflação está prestes a atingir o seu pico eestabelecido pela Reserva Federal. Isto poderá significar que o banco central dos EUA vai aumentar as taxas de juro agressivamente, afetando ainda mais a economia norte-americana."Consideramos altamente provável que a Reserva Federal tenha que pisar os travões com ainda mais firmeza, e uma recessão profunda será necessária para controlar a inflação", escreveram os economistas no relatório intitulado: "Razões para que a próxima recessão seja pior do que o esperado".Em março,. Em contraste, a taxa de desemprego está a cair a pique, com a consultora Moddy’s a prever o nível mais baixo de desemprego desde os anos 1950.Para melhor exemplificar a situação, o Deutsche Bank criou um índice que mostra a distância entre a inflação e o desemprego nos últimos 60 anos. Segundo os economistas, a Reserva Federal “nunca foi capaz de corrigir” excessos de inflação e de emprego “sem empurrar a economia para uma recessão significativa”.Dado que, neste momento, o mercado de trabalho norte-americano está em alta e o desemprego ronda apenas os dois por cento,explicam os economistas.A única boa notícia deste relatório é a de que o banco prevê uma recuperação da economia em meados de 2024, à medida que a Reserva Federal inverte o caminho na luta contra a inflação.

PIB da Rússia em queda abrupta

A recessão prevista pelo Deutsche Bank tem como explicação os contornos da invasão russa da Ucrânia, que está a afetar a economia global e não só a norte-americana. A própria Rússia deverá ser uma das nações mais atingidas, até por ser neste momento alvo de sanções.Uma previsão conservadora apresentada pelo Ministério russo da Economia esta quarta-feira aponta para. No melhor cenário, serão 8,8 por cento.A concretizar-se, esta seráda Rússia desde 1994.Depois deste golpe na economia, o regresso à normalidade previsto por Moscovo será lento. No melhor cenário traçado pelo Ministério, a economia russa deverá crescer 1,3 por cento em 2023, 4,6 por cento em 2024 e 2,8 por cento em 2025.Em contraste,, não chegando a haver saldo positivo no país nos próximos anos.Todas as previsões do Kremlin são, porém, incertas, devido à imprevisibilidade do futuro do comércio e das sanções internacionais à Rússia. Espera-se, por isso, que Moscovo volte a apresentar várias vezes ao longo do ano novas revisões destas previsões económicas.Até meados de abril deste ano,Até ao fim do ano, o banco central desse país estima que alcance os 22,6 por cento, o que representa uma gigantesca diferença em relação à meta de quatro por cento anteriormente estabelecida para 2023.