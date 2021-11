EUA lançam no mercado 50 milhões de barris de petróleo

Os Estados Unidos estão a recorrer a uma medida de tempos de guerra para combater a crise energética e o preço alto dos combustíveis. A Casa Branca vai por no mercado 50 milhões de barris de petróleo da reserva nacional. China, Índia, Japão, Coreia do Sul, e Reino Unido juntam-se à esta iniciativa inédita do presidente Biden.