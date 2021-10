EUA retiram tarifas impostas a países europeus por taxas a grupos digitais

O Tesouro norte-americano indicou em comunicado que chegou a acordo com França, Espanha, Itália, Áustria e Reino Unido sobre o diferendo comercial, na sequência do negociado para a tributação das empresas no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Segundo o comunicado, o acordo alcançado por Espanha, Áustria, França, Itália, Reino Unido e os Estados Unidos "é uma solução pragmática" que permite concentrar os esforços na transição para "um novo regime fiscal multilateral" acordado na OCDE.

A organização anunciou recentemente um acordo envolvendo 136 países para reformar a tributação das multinacionais a nível mundial.

O acordo inclui, por um lado, uma tributação dos gigantes digitais e, por outro, uma taxa mínima para evitar a otimização fiscal.