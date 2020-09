EUA retomam sanções contra Irão que também visam Governo venezuelano

O Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto que autoriza "severas sanções económicas contra qualquer país, empresa ou pessoa que contribua com o fornecimento, venda ou transferência de armas convencionais à República Islâmica do Irão", disse hoje o assessor de segurança nacional, Robert O`Brien.

Esta medida tem por alvo o regime do Presidente Maduro, acusado de há dois anos estar a colaborar com o regime de Teerão, de forma ilegal.

"Há quase dois anos, funcionários corruptos de Teerão têm trabalhado com o regime ilegítimo da Venezuela, para contornar o embargo de armas da ONU", justificou o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

"As nossas medidas hoje anunciadas são um alerta que deve ser ouvido em todo o mundo", acrescentou, durante uma conferência de imprensa em Washington, o chefe da diplomacia dos EUA, exortando os países europeus a aplicarem proclamadas por Washington.

Também presente na sessão, o secretário de Tesouro, Steven Mnuchin, também anunciou medidas contra a Organização Iraniana de Energia Atómica.

No fim de semana, Mike Pompeo já tinha avisado que "todas as sanções da ONU contra o Irão "estavam de volta", apesar de o resto das grandes potências, incluindo alguns aliados dos EUA, contestarem esta leitura, dizendo que Washington não pode recuperar as sanções das Nações Unidas que expiraram no domingo.