EUA sancionam mais oito funcionários cubanos acusados de repressão

"O Departamento de Estado tomou hoje medidas para impor restrições de visto a oito funcionários cubanos envolvidos nas tentativas de silenciar as vozes do povo cubano por meio da repressão, detenções injustas e duras sentenças de prisão", revelou o secretário de Estado Antony Blinken, em comunicado.

Antony Blinken salientou que cerca de 600 manifestantes continuam presos, alguns destes "em condições de saúde precárias, sem acesso a alimentos, remédios ou contacto com os seus familiares".

Os protestos espontâneos de 11 de julho, os maiores nas últimas décadas, surgiram fruto do descontentamento com a grave crise económica que o país atravessa, agravada pela pandemia de covid-19 e o embargo económico dos Estados Unidos.

As manifestações incluíram marchas pacíficas e confrontos com a polícia e foram seguidas de uma onda de prisões de centenas de pessoas que levantaram a sua voz contra o regime.

O Departamento de Estado norte-americano já tinha imposto, em 30 de novembro, sanções a nove altos funcionários de Cuba por tentarem "silenciar as vozes do povo cubano", através da "repressão e de detenções injustas" no protesto dissidente de 15 de novembro (15N).

Em comunicado, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, indicava que entre os punidos estavam altos funcionários do Ministério do Interior e das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, sem adiantar as identidades.

Naquele dia (15 de novembro) quase não decorreram protestos, em grande parte devido ao destacamento de agentes de segurança do Estado em grandes cidades e à repressão contra figuras-chave da oposição.