EUA. Valor do Facebook ultrapassa um bilião de dólares após decisão de tribunal

O governo norte-americano e 48 Estados e distritos por todos os Estados Unidos processaram o Facebook em dezembro passado, acusando a empresa deNa segunda-feira, porém, o juiz federal James Boasberg considerou que as acusações eram “legalmente insuficientes”, uma vez que não forneciam provas suficientes de que o Facebook seja um monopólio.“Estas alegações – que nem sequer fornecem uma estimativa real de valor ou de intervalo de valores para a fatia de mercado do Facebook em nenhum momento ao longo dos últimos dez anos –”, afirmou o juiz, citado pelo Guardian Após a decisão do tribunal, a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla original) e os procuradores-gerais passam a dispor de um prazo de 30 dias para reformularem as acusações de modo e responderem às preocupações levantadas pelo juiz.Pouco depois de ser conhecida a decisão de Boasberg, o valor das ações do Facebook disparou,. Desde 2018, a Alphabet (empresa que detém a Google), a Amazon, a Apple e a Microsoft ultrapassaram também esse marco.

Decisão “profundamente dececionante”

Segundo a FTC, o Facebook está envolvido numa “estratégia sistemática” de eliminação da concorrência. Para tal, a rede social de Mark Zuckerberg terá adquirido, em 2012, o Instagram, e em 2014 o WhatsApp., defendeu a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, quando submeteu a ação contra a gigante tecnológica.O juiz James Boasberg indeferiu não só as ações judiciais lançadas pela FTC como todas as ações levadas a cabo pelos procuradores-gerais norte-americanos, que considerou terem demorado demasiado tempo até questionarem as aquisições do Instagram e WhatsApp pelo Facebook.A decisão do tribunal foi rapidamente contestada. “Esta decisão torna claro que”, defendeu Evan Greer, diretor do grupo para os direitos digitaisJosh Hawley, senador do Missouri e crítico das chamadas “big tech”, considerou a decisão do juiz “profundamente dececionante”. Na sua perspetiva, o tribunal reconheceu o “massivo poder de mercado do Facebook e encolheu os ombros”.

Facebook diz-se “satisfeito”

O Facebook também já reagiu ao sucedido., lê-se num comunicado da empresa à Associated Press.“Competimos de forma justa todos os dias para conseguirmos ganhar o tempo e a atenção das pessoas, e continuaremos a fornecer excelentes produtos às pessoas e empresas que usam os nossos serviços”, acrescenta.O Facebook pode ter vencido esta guerra, mas continua a ter de preparar-se para a batalha. Este mês, o presidente Joe Biden nomeou Lina Khan, investigadora dos direitos para a concorrência e forte crítica das “big tech”, para a direção da Comissão Federal de Comércio dos EUA, o queSerá Khan a responsável por reformular a ação agora indeferida pelo tribunal, segundo oAlém disso, o Subcomité Judiciário da Câmara dos Representantes para a Concorrência avançou na semana passada comque têm por objetivo alterar as leis da concorrência.