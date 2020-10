Eugénio Fernandes rejeita favorecimentos à TAP

Eugénio Fernandes não entende porque é que os apoios do Estado são só para as empresas públicas do setor, pede bom senso e promete ficar atento ao processo de restruturação da TAP.









Sobre Pedro Nuno Santos considera que é um ministro que não tem preparação para a função,





A euroAtlantic assegurou durante 3 anos a rota da TAP para Caracas e Eugénio Fernandes acredita que mesmo que a companhia venha a perder dimensão, há áreas para continuar a cooperar.

A euroAtlantic registou este ano uma redução de volume de negócios 70% e vai apresentar resultados negativos no final do ano. Eugénio Fernandes considera que a recuperação do sector vai demorar 2 ou 3 anos e que daqui a 1 ano não vai haver lugar para todos, com empresas a terem que fechar.





Uma entrevista para ouvir na íntegra este domingo depois do noticiário das 13h00, na Antena 1.