Euribor a três meses atingiu um novo máximo

Desde 2008 que a taxa não era tão elevada, o que significa que as prestações do crédito à habitação vão voltar a aumentar.

A Euribor a três meses subiu para perto de 3,79% e a seis meses para 3,9%.



Já a Euribor a 12 meses, a taxa agora mais utilizada na maioria dos créditos à habitação em Portugal, desceu para 4,05%.



A subida das taxas resulta da decisão do Banco Central Europeu de agravar os juros para combater a inflação, medida que parece estar a resultar porque a inflação de facto abrandou.



A presidente do BCE, Christine Lagarde, anunciou que no próximo mês vai voltar a subir as taxas de juro.