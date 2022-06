Euribor em terreno positivo pela primeira vez em quase 7 anos

Desde novembro de 2015, que a taxa Euribor a 6 meses se mantinha em valores negativos, o que aliviou o valor a pagar no crédito à habitação. Agora, este valor de referência relativo às taxas de juro aplicadas pelos bancos, subiu para os 0,009%.