Euribor sobe a nove meses e mantém-se a três, seis e 12 meses

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de abril de 2015, voltou a fixar-se hoje em -0,329% pela 15.ª sessão consecutiva, acima do atual mínimo de sempre, de -0,332%, que foi registado pela primeira vez em 10 de abril.

Também a taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, ficou inalterada nos -0,271%, o que acontece pela 12.ª sessão consecutiva.

O atual mínimo de sempre da Euribor a seis meses é de 30 de outubro, nos -0,276%.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez em 05 de fevereiro de 2015, também se manteve inalterada nos -0,187% pela quinta sessão consecutiva, contra o atual mínimo de sempre, de -0,194%, verificado pela primeira vez em 18 de dezembro.

Com variação está hoje apenas a taxa Euribor a nove meses, que se fixou nos -0,219%, face aos -0,220% de segunda-feira, acima do atual mínimo de sempre, de -0,224% atingido em 27 de outubro.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

Os analistas esperam que as taxas Euribor, atualmente fixadas em patamares mínimos históricos, subam ligeiramente este ano, sobretudo no segundo semestre, acompanhando a normalização da política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Ainda assim, preveem que as Euribor apenas se aproximem dos 0% no final do ano, afastando que saiam de terreno negativo, pelo que o impacto nas prestações de crédito à habitação pagas pelas famílias aos bancos será ainda limitado.