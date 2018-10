Euro cai e afasta-se da fasquia dos 1,16 dólares

Lusa17 Out, 2018, 18:44 | Economia

Às 18:04 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1523 dólares quando na terça-feira, quase à mesma hora, negociava a 1,1583 dólares.

O euro também caiu face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1530 dólares.

Os ministros da Defesa da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) reúnem num encontro dominado por disputas de fronteiras marítimas e preocupado com as tensões militares entre a China e os EUA.

O encontro, que decorre de quinta-feira a sábado, em Singapura, dificilmente encontrará soluções para as divergências no delinear de fronteiras marítimas que opõe interesses de vários dos 10 países membros da ASEAN.

Ao longo de décadas, as Filipinas, o Vietname, o Brunei e a Malásia (países membros da ASEAN), bem como a China e Taiwan, têm-se desentendido à volta de disputas sobre fronteiras nos mares do sul da China.

Recentemente, o clima de tensão aumentou nesta região, depois de o Governo de Pequim ter transformado recifes em ilhas, onde instalou sistemas de defesa equipados com mísseis terra-ar, sob o protesto de vários países, em particular os membros da ASEAN, e com a evidente preocupação dos EUA.

Nos últimos meses, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem aumentado o tom das críticas ao Governo de Pequim, por uma crescente militarização das águas dos mares do sul.

Divisas..........hoje...............terça-feira

Euro/dólar......1,1523....................1,1583

Euro/libra......0,87710..................0,87866

Euro/iene........129,37...................129,90

Dólar/iene.......112,27...................112,15