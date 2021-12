Euro cai e segue de novo abaixo de 1,13 dólares

Às 17:58 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1290 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,1348 dólares.

As compras de dívida no âmbito do programa PEPP (criado devido à emergência pandémica), com um volume total de 1,85 biliões de euros, terminam em finais de março de 2022 e o BCE deverá discutir na reunião da próxima semana o que fará a seguir, para garantir uma transição suave nos mercados.

Na semana passada, a presidente da instituição, Christine Lagarde, disse que haverá mais orientações sobre a política monetária após a reunião de dezembro.

Lagarde mostrou-se convicta de que o programa PEPP ficará concluído em março próximo e disse que o BCE tem mais instrumentos.

O BCE fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1311 dólares.

Divisas...............hoje.............quarta-feira

Euro/dólar............1,1290.................1,1348

Euro/libra............0,85440...............0,85730

Euro/iene.............128,19.................128,99

Dólar/iene............113,55.................113,66