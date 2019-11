Euro cai mas continua ligeiramente acima de 1,10 dólares

Cerca das 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1001 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,1009 dólares.

Numa declaração no Congresso, Jerome Powell afirmou hoje que a Reserva Federal (Fed) prevê fazer uma pausa nas suas intervenções sobre as taxas de juro enquanto o crescimento económico se mantiver em linha com as previsões do banco central.

A Fed anunciou no passado dia 30 a terceira descida consecutiva das taxas de juro e Powell já tinha assinalado na altura que haverá uma pausa enquanto não se registarem alterações fundamentais nas previsões do banco central.

Hoje, foi também anunciado que os preços nos Estados Unidos subiram 0,4% em outubro face ao mês anterior, mais do que o esperado, graças a um aumento dos preços da energia.

A taxa de inflação anual aumentou de 1,7% para 1,8%, aproximando-se de 2%, a meta definida pelo banco central, segundo dados oficiais.

Divisas..........hoje.................terça-feira

Euro/dólar........1,1001...................1,1009

Euro/libra........0,85658................ 0,85636

Euro/iene.........119,74.................. 120,10

Dólar/iene........108,85.................. 109,09