Euro cai para 1,11 dólares após proposta de Bruxelas para fundo de recuperação da economia

Pelas 18:09 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1192 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, negociava nos 1,1196 dólares.

O euro também caiu em comparação com o iene, mas subiu face à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de referência do euro em 1,1210 dólares.

A proposta de Bruxelas de fundo de recuperação da economia europeia no pós-pandemia de covid-19 aponta para um montante global de 750 mil milhões de euros - 500 mil milhões em subvenções e 250 mil milhões em empréstimos -, estando ainda em discussão um Quadro Financeiro Plurianual revisto para 2021-2027 no valor de 1,1 biliões de euros.

Portugal poderá vir a arrecadar um total de 26,3 mil milhões de euros, 15,5 mil milhões dos quais em subvenções e os restantes 10,8 milhões sob a forma de empréstimos (voluntários) em condições muito favoráveis

Numa mensagem divulgada antes do início da cimeira por videoconferência, na qual os chefes de Estado e de Governo da União Europeia começam a negociar as propostas de um Fundo de Recuperação e do orçamento plurianual para 2021-2027 apresentadas pelo seu executivo comunitário no final de maio, a presidente da Comissão Europeia exortou os líderes a concentrarem-se no essencial das discussões, argumentando que a Europa não pode desperdiçar esta oportunidade.

Para Ursula von der Leyen o plano é "ambicioso e equilibrado", ajudando "não só as economias dos países que foram mais atingidos pelo vírus, como também os países cujas economias sofreram um forte impacto indiretamente devido aos confinamentos".

Divisas...............hoje...............quinta-feira

Euro/dólar............1,1192..................1,1196

Euro/libra............0,90530................0,90170

Euro/iene.............119,57..................119,69

Dólar/iene............106,85..................106,90