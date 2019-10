Euro mantém-se acima de 1,11 dólares no dia em que Fed volta a cortar juros

Pelas 18:15 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1109 dólares, o mesmo valor registado na segunda-feira, quase à mesma hora.

O Banco Central Europeu fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1106 dólares.

Segundo dados divulgados hoje pelo departamento do comércio norte-americano, a economia dos EUA cresceu a um ritmo anual de 1,9% no terceiro trimestre do ano, de acordo com o primeiro cálculo da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) naquele período, anunciado hoje pelo Departamento de Comércio.

No entanto, antes da reunião da Fed, já os analistas descartavam que os números da economia dos Estados Unidos impedissem a redução das taxas de juro, o que acabou por se confirmar.

A Reserva Federal norte-americana (Fed) baixou os juros em 25 pontos base para um intervalo entre 1,50% e 1,75%, naquela que é a terceira descida consecutiva, mas sinalizou que na próxima reunião pode não o fazer.

DF (ECR/MPE) // MSF

Lusa/Fim

Divisas..........hoje................segunda-feira

Euro/dólar........1,1109...................1,1098

Euro/libra........0,86429................ 0,86280

Euro/iene.........120,96.................. 120,95

Dólar/iene.........108,89.................108,98