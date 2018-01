Euro mantém-se em alta, a subir para máximos de dezembro de 2014

Lusa15 Jan, 2018, 12:03 / atualizado em 15 Jan, 2018, 12:04 | Economia

Cerca das 11h00 em Lisboa, o dólar cotava-se a 1,2266 dólares, depois de ter aberto hoje a 1,2210 dólares e terminado na sexta-feira a 1,2202 dólares, segundos dados da agência Bloomberg.

Entre 19 de dezembro de 2014 e hoje, o euro atingiu o mínimo de 1,0384 em 28 de dezembro de 2016.

Na sexta-feira, o euro subiu para o nível mais elevado de três anos face ao dólar, após ter sido anunciado um acordo de princípio para uma coligação governamental na Alemanha firmado pelos conservadores alemães liderados pela chanceler Angela Merkel e os social-democratas de Martin Schulz para a formação de um novo executivo, mais de três meses depois da realização de eleições gerais naquele país (24 de setembro).

O acordo apoia as propostas de reforma da zona euro da França e chega mesmo a incluir um esboço de orçamento para a zona euro a longo prazo, ideia do chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, que até agora foi rejeitada pelos conservadores de Angela Merkel.

Em relação ao barril de petróleo Brent, para entrega em março, este também abriu hoje em alta ligeira, a cotar-se a 69,88 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,04% do que no encerramento da sessão anterior e um máximo desde dezembro de 2014.

O preço do Brent manteve a tendência de alta dos últimos dias e em níveis máximos desde o final de dezembro de 2014, sustentado pela queda das reservas nos Estados Unidos e a forte procura global durante os meses de inverno.

Depois de na quinta-feira se ter cotado acima da barreira dos 70 dólares pela primeira vez desde 04 de dezembro de 2014, o barril de petróleo terminou a semana passada com uma valorização de 3,16% face ao início da mesma (67,71 dólares por barril em 08 de janeiro).

A instabilidade política no Irão e as reformas na Arábia Saudita impulsionaram nas últimas semanas os preços, que têm registado uma tendência para a alta, apesar do temor de um aumento da produção nos Estados Unidos.