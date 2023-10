Euro negociado abaixo de 1,05 dólares devido ao risco de recessão na zona euro

O euro era negociado por volta das 09:00 GMT a 1,0486 dólares, contra 1,0471 dólares nas últimas horas de negociação no mercado monetário europeu no dia anterior.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reiterou hoje que as taxas de juro na zona euro permanecerão elevadas durante o tempo necessário para reduzir a inflação para 2% a médio prazo.

Vários membros do BCE desvalorizaram os recentes desenvolvimentos desinflacionistas e afirmaram que o caminho para fazer descer a inflação de 4% para 2% não será assim tão rápido.

O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, "foi o primeiro a fazer esta afirmação numa entrevista ao Financial Times, e o economista-chefe do BCE, Philip Lane, voltou a reiterá-la", comentam analistas da Monex Europe citados pela Efe.

As previsões do BCE não indicam que a inflação volte ao objetivo de 2% antes de 2025.

Lane sugeriu que o BCE não espera que os atuais níveis baixos dos preços do gás se mantenham, uma dinâmica que apresenta o risco de empurrar o euro de novo para um nível abaixo da paridade com o dólar, de acordo com a Monex Europe.

O diretor de análise macroeconómica e de mercados da Generali Investments, Thomas Hempell, acredita que "o fraco crescimento da zona euro, uma recessão mais branda nos EUA e uma possível reviravolta da Reserva Federal dos EUA (Fed) apontam para novos ventos contrários para o euro/dólar antes de poder retomar a sua ascensão no final do ano".

Os fracos dados globais ajudaram a prolongar a recuperação do dólar.

Na zona euro, a produção industrial diminui e a atividade dos serviços enfraquece e na China, as exportações e as vendas a retalho são fracas e os problemas no setor imobiliário mantêm-se.

Os mercados estão cada vez mais preocupados com o setor imobiliário e o crescimento da China, bem como com a inflação persistente e o risco crescente de recessão na zona euro.

No entanto, a economia dos EUA está a resistir às subidas das taxas de juro e as previsões da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) apontam para um terceiro trimestre forte.

Consequentemente, os mercados estão a descontar que o BCE não aumentará mais as taxas de juro e que a Fed o fará, o diferencial de rendimento aumenta e o dólar valoriza-se.

O rendimento da dívida do Tesouro dos EUA a dez anos subiu para 4,80% após a publicação de dados do mercado de trabalho melhores do que o esperado, mostrando uma economia robusta.

Hempell espera que o crescimento da zona euro atinja o ponto mais baixo, que a recessão de inverno nos EUA seja moderada e que a incerteza das taxas de juro dê lugar a uma nova fraqueza do dólar, mas mais tarde.

A Fed irá liderar o ciclo de flexibilização global no segundo trimestre de 2024, mais tarde do que o previsto anteriormente, pelo que os fatores que enfraquecem o dólar surgirão mais tarde e mais lentamente.

Hempell espera que o euro seja transacionado a 1,08 dólares nos próximos três meses e a 1,11 dólares nos próximos 12 meses.

O iene continuou a deslizar e ultrapassou brevemente a barreira dos 150 por dólar no mercado cambial pela primeira vez num ano, provocando rumores de uma intervenção cambial iminente por parte do Governo japonês.

Os rendimentos dos EUA e os ventos contrários da China impulsionaram o dólar face ao iene.

Tendo em conta os estreitos laços comerciais com a Ásia, o iene é afetado pela perspetiva de uma maior fraqueza do yuan.

"O enfraquecimento do iene está a aproximar-se dos níveis de intervenção. A inversão dos rendimentos dos EUA ajudará o iene", segundo Hempell.

No entanto, a probabilidade cada vez menor de uma reviravolta na política monetária do banco do Japão (BoJ, Bank of Japan) mantém as perspetivas de curto prazo do iene controladas.

As autoridades chinesas vão travar, mas não impedir, uma nova subida do dólar em relação ao yuan, porque uma depreciação controlada será um impulso para as exportações da China, acrescenta Hempell.

O yuan está fraco, segundo Hempell, "devido ao fraco ritmo de crescimento da China, ao seu setor imobiliário problemático e à divergência da política monetária em relação aos EUA".