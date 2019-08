Euro recua e mantém-se abaixo de 1,11 dólares

Lusa16 Ago, 2019, 19:02 | Economia

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1093 dólares quando na quinta-feira à mesma hora negociava a 1,1098 dólares.

O BCE fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,1076 dólares.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,1% na zona euro no segundo trimestre do ano, em termos homólogos, enquanto na variação em cadeia progrediu 0,2%, anunciou na quarta-feira o Eurostat.

Na Alemanha, principal economia da zona euro, registou-se uma ligeira contração de 0,1% no segundo trimestre em relação aos primeiros três meses.

As declarações do ex-comissário europeu responsável pelos Assuntos Económicos e atual governador do Banco da Finlândia, Olli Rehn, a defender uma política monetária mais expansiva do BCE também pressionaram o euro.

Rehn, que integra o Conselho de Governadores do BCE, afirmou na quinta-feira, que o banco central deveria divulgar um pacote de estímulos económicos "significativo e impactante".

Divisas..........hoje................quinta-feira

Euro/dólar.......1,1093....................1,1098

Euro/libra......0,91267.................. 0,91595

Euro/iene........117,88................... 117,75

Dólar/iene.......106,27................... 106,10

EO // MSF