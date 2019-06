Euro recupera ligeiramente para 1,1369 dólares

Lusa28 Jun, 2019, 20:29 | Economia

Pelas 19:49 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1369 dólares, quando na quinta-feira, pelas 18:05 negociava a 1,1367 dólares.

O euro também recuperou face ao iene, mas perdeu face à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o tipo de câmbio de referência do euro em 1,1380 dólares.

A taxa de inflação dos países do euro manteve-se em junho em 1,2%, sem variação face a maio, e muito abaixo do objetivo do BCE, que é uma taxa pouco abaixo dos 2%.

No entanto, a inflação subjacente, que retira energia, alimentos, álcool e tabaco do cálculo subiu para 1,1% em termos homólogos, um aumento face aos 0,8% registados em maio.

O mercado está com grande atenção à reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, que ocorrerá no sábado.

Não obstante, o resultado e o comunicado da reunião do G20 não deverão desatar uma nova onda de apetite pelo risco global ao ponto das divisas consideradas investimentos seguros percam o seu brilho e que outras possam receber grandes impulsos, de acordo com analistas do banco UniCredit.

A margem de flutuação do euro face ao dólar oscilou hoje entre os 1,1360 e 1,1394 dólares.

Divisas..........hoje................quinta-feira

Euro/dólar.......1,1369...................1,1367

Euro/libra.......0,89520.................0,89651

Euro/iene........122,61...................122,47

Dólar/iene.......107,84...................107,74