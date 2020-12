Euro regista valorização e segue acima de 1,22 dólares

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2206 dólares, quando na quarta-feira à mesma hora negociava a 1,2186 dólares.

Na quinta-feira, Londres e Bruxelas alcançaram um acordo comercial. A uma semana do final do "período de transição" para a consumação do `Brexit` e da saída britânica do mercado único, o bloco europeu e o Reino Unido evitaram assim um `divórcio` desordenado, estabelecendo um acordo de comércio livre que regerá as relações futuras.

No domingo, a campanha de vacinação contra a covid-19 começou em vários Estados-membros da UE, menos de uma semana após a aprovação da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech.

Os investidores também receberam positivamente a ratificação por parte do presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, do pacote orçamental de relançamento económico, no valor de 900 mil milhões de dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,2219 dólares.

Divisas...............hoje................quarta-feira

Euro/dólar............1,2206....................1,2186

Euro/libra............0,90747..................0,90364

Euro/iene.............126,78....................126,25

Dólar/iene............103,86....................103,60