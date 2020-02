Euro segue abaixo de 1,08 dólares

Às 18:05 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0791 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,0802 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,0800 dólares.

Na China, o número de mortos causados pela epidemia de coronavírus já ultrapassa os 2.000 e há 74.185 infetados.

A epidemia de coronavírus surge quando a economia mundial está frágil e não está devidamente bem equipada para a enfrentar caso se prolongue no tempo e no espaço, advertiu hoje a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Por outro lado, os dados da economia norte-americana que têm sido divulgados são robustos e contribuem para a solidez do dólar.

Hoje, foi anunciado que os preços básicos de produção nos Estados Unidos subiram 0,5% em janeiro face ao mês anterior e 2,1% em comparação com o mesmo mês de 2019.

Desde o início de fevereiro, o euro tem vindo a recuar sucessivamente, com exceção de uma ligeira subida no dia 11.

Divisas................hoje..............terça-feira

Euro/dólar............1,0791................. 1,0802

Euro/libra...........0,83533................ 0,83080

Euro/iene.............120,06................. 118,71

Dólar/iene............111,25................. 109,90