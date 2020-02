Euro segue em mínimos de abril de 2017

Às 18:30 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0831 dólares, quando na sexta-feira ao final da tarde seguia a 1,0844 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,0835 dólares.

"O euro começou a semana a recuperar ligeiramente face ao dólar após ter atingido no final da semana passada os níveis mais baixos em 33 meses, com a divulgação de dados macroeconómicos fracos e receios generalizados devido ao coronavírus", consideram analistas do Monex Europe citados pela agência EFE.

No entanto, faltaram impulsos no mercado porque na Europa não foram publicados dados relevantes e nos Estados Unidos os mercados estiveram encerrados por ser feriado.

O Bundesbank, banco central alemão, reconheceu no seu boletim mensal de fevereiro que o surto de coronavírus na China constitui um novo risco para a conjuntura alemã.

Divisas................hoje..............sexta-feira

Euro/dólar............1,0831................. 1,0844

Euro/libra...........0,83275................ 0,83129

Euro/iene.............119,08................. 119,00

Dólar/iene............109,94................. 109,75